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Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı

Sivasspor, Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla sahaya polis üniforması ile çıktı.

Sivasspor, Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla sahaya polis üniforması ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniforması ile çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü. Yiğidolar'ın bu davranışı sosyal medyada büyük etkileşim topladı. - SİVAS

Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı

Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı

Sivassporlu futbolcular, sahaya polis üniforması ile çıktı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Polis Haftası, Sivasspor, Polis, Türk, Spor, Haberler

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