Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek - Haberler

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Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

AA - Serhat Zafer - Spor
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Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 42 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 52 puanla 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode'nin karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

AA / Serhat Zafer - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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