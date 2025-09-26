Haberler

Sivasspor ve Serik Spor Maçında Bilet Gelirleri Filistin İçin Bağışlanacak

Sivasspor ve Serik Spor Maçında Bilet Gelirleri Filistin İçin Bağışlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor - Serik Spor karşılaşmasının tüm bilet gelirleri, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin'e bağışlanacak. Müsabaka 5 Ekim Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Serik Spor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm bilet gelirleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, Özbelsan Sivasspor - Serik Spor Futbol A.Ş. müsabakası 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kulüp yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirler, 'Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma' sloganı kapsamında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin'e bağışlanacak.

Ayrıca, müsabaka öncesinde koreografi gösterisi de gerçekleştirilecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na bekliyoruz" notunu paylaştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.