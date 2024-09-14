Üye Girişi
Haberler

Sivasspor ve Gaziantep FK 1-1 Beraberlikte İkinci Yarıya Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Gaziantep FK'nin Maxim ile 9. dakikada kazandığı penaltı golüne, Sivasspor'dan Manaj 37. dakikada kafa golüyle yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gaziantep yarı sahasının ortasında topla buluşan Manaj, topu Murat Paluli'ye aktardı. Ceza sahası dışından vuruş yapan Paluli, çerçeveyi tutturamadı.

3. dakikada Pritchard'ın kullandığı serbest vuruşta sol kanatta topu kontrol eden Uğur Çiftçi, topu sol ayağıyla ceza sahasındaki Manaj'ı buluşturmak istedi. Topa düzgün bir vuruş yapamayan Manaj, topu auta gönderdi.

4. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına sarkan Kodro, kaleci Nikolic'i çalımlamak istedi. Kodro, Nikolic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

6. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Maxim, sağ ayağının içi ile kaleci Nikolic'i mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Pritchard, ceza sahasına orta açtı. Top yerden sekerek oyun alanı dışına çıktı.

36. dakikada Sonko'dan seken topla buluşan Ogün Özçiçek topu kontrol etti. Sol ayağıyla vuruş yapan ogün, çerçeveyi bulamadı.

37. dakikada Sivasspor atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Pritchard, ceza sahasına orta açtı. Kale sahası içerisinde boş kalan Manaj, kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Sivasspor: Nikolic, Uğur Çiftci, Murat Paluli, Charisis, Manaj (Bekir Turaç Böke dk. 42), Pritchard, Moutoussammy, Radakovic, Sonko, Keıta Balde, Azizbek

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Menig, Samba Camara, Bıeganskı, Emrah Başsan, Emirhan Başyiğit, Fode Koita, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep Fk : Sokratis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Lungoyi, Enric, Mandouki, Kodro, Ogün Özçiçek, Bruno Silva, Maxim, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Kozlowski, Mirza Cihan, Sorescu, Ndiaye, Salem M'bakata, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Maxim (dk. 9) (Gaziantep FK) Manaj (dk. 37) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Nikolic, (Sivasspor) Maxim, Lungoyi, (Gaziantep FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep Sivasspor Futbol sivas Yaşam Spor

Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

 Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı
İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü?
title