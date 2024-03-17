Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a kaybeden Sivasspor'un galibiyet hasreti sürüyor. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 3 maçını da kazanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 29. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilen Sivas temsilcisi, 30. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 38 puan topladı.

Sivasspor, ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - SİVAS