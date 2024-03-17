Üye Girişi
Haberler

Sivasspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a kaybeden Sivasspor, son 3 maçını da kazanamadı. Ligde geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 38 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a kaybeden Sivasspor'un galibiyet hasreti sürüyor. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 3 maçını da kazanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 29. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilen Sivas temsilcisi, 30. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 30 haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 38 puan topladı.

Sivasspor, ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title