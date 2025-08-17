Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Sivasspor Yavaş Yavaş Yürüyecek'

Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Sivasspor Yavaş Yavaş Yürüyecek'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, takımın geliştirilmesi gerektiğini ve gelecek günlerde daha iyi performans sergileyeceklerini belirtti.

Bodrum FK maçından 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor'u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK ile evinde 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Geçen hafta felaket bir senaryo yazmıştık. Geçen haftaki kadro yetersiz bir kadroydu. Bu haftaki kadro da çok yeterli değildi ama en azından kendi yerlerinde oynadılar. Ligin en hazır ve en kaliteli takımıyla oynadık. Kadrosunu koruyan bir Bodrumspor FK vardı karşımızda. Biz kadromuzun yüzde 60'ını değiştirdik. Şuan ligin ilk 4'ündeyiz yaş ortalamasına bakacak olursak. Bu tür şeyler olacak. Çok kaliteli bir takıma karşı iyi bir reaksiyon verdik. Hepimiz her şeyin farkındayız. Sivasspor'un sokağa atacak parası yok. Herkes tuhaf oyuncular öneriyor almayacağım onları. Aynı şekilde devam edeceğiz. En az 2 transfer yapıp daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kimse panik yapmasın. Ligde oynayacağımız en sert maçlardan biriydi bu. Büyük bir kulübüz ve büyük bir camiayız. Boş adam almaktansa derli toplu adamlar arıyoruz. Bu lig 4-5 defa başlar. Sivasspor yavaş yavaş yürüyecek. 2 hafta sonra daha fark göreceksiniz Sivasspor'u. Eleştirilere her zaman açığım. Yiğido gibi yürüyeceğiz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

Ateş çemberinin içinde kaldılar! Alev savaşçılarından yoğun mücadele
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Feci kaza! Otoyolun ortasında can pazarı
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.