Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz üst sıralar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın ana felsefesinin kazanmak olduğunu ve üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçından memnun olduklarını ve iyi oynadıklarını belirtti. Ayrıca, yeni transfer Keita Balde'nin takıma güç katacağını ve taraftarları mutlu edeceğini ifade etti. Sivasspor, Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ana felsefelerinin kazanmak olduğunu ve ligin üst sıralarını hedeflediklerini söyledi.

Uygun, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlıktan uzak bir sezon diledi.

Ligin ilk maçında Trabzonspor'a karşı ortaya konan oyundan mutlu olduğunu belirten Uygun, "Kadro yapısı oturmuş, hazırlıklarına bizden 15-20 gün önce başlamış, iyi bir takıma karşı kendi evimizde pozisyonlar bulduk. Berabere bitti ama iyi oynadığımızı düşünüyoruz, mutluyuz." dedi.

Uygun, ligin 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Ezeli dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta oynamadı, onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Sivasspor'un ana felsefesi, oyun anlayışı, oyun sistemi ve mücadelesi, her zaman kazanmaya odaklanmış, taraftarını mutlu eden ve hep yukarılara oynamak için mücadele veren bir takım olmak." diye konuştu.

"Birlikten doğacak güç çok önemli"

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi golcü oyuncu Keita Balde hakkında da değerlendirmede bulunan Uygun, şunları kaydetti:

"10-15 gündür bu transfer ile Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu, isteyen çok takım vardı. Yöneticimiz Burak Özçoban ile iyi bir strateji izleyerek istediğimiz fiyata böyle bir oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bize güç katıyor, taraftarımızı mutlu ediyor. Trabzonspor maçında 14 bin taraftarımız geldi, hayalim stadyumu tamamen doldurmak. Sonrasında milli maçları buraya almak. Her maçta onların sevgisini ve desteğini almak istiyoruz. Birlikten doğacak güç çok önemli. 20 yıldır birleşmeyen taraftarlar grubunu da birleştirmenin gururunu yaşıyorum."

Uygun, transfer çalışmalarının devam ettiğini, eksik bölgeleri tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Antrenman

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Kayserispor Keita Balde Trabzonspor Sivasspor Bellona Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?
title