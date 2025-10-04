Haberler

Sivasspor, Serik Spor Maçının Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak

Sivasspor, Serik Spor Maçının Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbelsan Sivasspor, yarın oynayacağı Serik Spor maçının tüm gelirini Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu. Kulüp, hazırladığı özel video ile dayanışma mesajı vererek tüm Türkiye'yi maça davet etti.

Özbelsan Sivasspor, yarın 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynayacağı Serik Spor karşılaşmasının tüm gelirini Gazze'ye bağışlayacak.

Bu anlamlı karşılaşma öncesi, Sivasspor Kulübü hazırladığı özel video ile tüm Türkiye'ye duygusal bir mesaj verdi. Video, Sivas'ın 1919'da yaktığı bağımsızlık ateşini hatırlatarak, Gazze'ye uzanan dayanışma meşalesiyle buluşturuyor. Kulüp tarafından paylaşılan videoda "Stadyumun ışıkları sadece futbol için değil, birlik ve kardeşlik için yanacak. Meşale Sivas'ta yanacak, ışığı Gazze'ye ulaşacak" mesajıyla dayanışma vurgulanıyor.

Tarihi Kongre Binası'ndan stadyum ışıklarına uzanan görsel sahneleriyle dikkat çeken video, tribünlerden yükselen sesin tüm dünyaya umut olacağını anlatıyor.

Sivasspor Kulübü, Serik Spor maçıma tüm taraftarları davet ederek; hem sahada hem de tribünde kardeşlik ruhunu yaşatmayı hedefliyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze' övgüsü: Çok yardımcı oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.