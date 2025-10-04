Sivasspor, Serik Spor Maçının Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak

Özbelsan Sivasspor, yarın 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynayacağı Serik Spor karşılaşmasının tüm gelirini Gazze'ye bağışlayacak.

Bu anlamlı karşılaşma öncesi, Sivasspor Kulübü hazırladığı özel video ile tüm Türkiye'ye duygusal bir mesaj verdi. Video, Sivas'ın 1919'da yaktığı bağımsızlık ateşini hatırlatarak, Gazze'ye uzanan dayanışma meşalesiyle buluşturuyor. Kulüp tarafından paylaşılan videoda "Stadyumun ışıkları sadece futbol için değil, birlik ve kardeşlik için yanacak. Meşale Sivas'ta yanacak, ışığı Gazze'ye ulaşacak" mesajıyla dayanışma vurgulanıyor.

Tarihi Kongre Binası'ndan stadyum ışıklarına uzanan görsel sahneleriyle dikkat çeken video, tribünlerden yükselen sesin tüm dünyaya umut olacağını anlatıyor.

Sivasspor Kulübü, Serik Spor maçıma tüm taraftarları davet ederek; hem sahada hem de tribünde kardeşlik ruhunu yaşatmayı hedefliyor. - SİVAS