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Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Baurabia'nın pasında ceza sahası içerisindeki Bahoken'in şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.

53. dakikada Murat Paluli'nin ortasında savunmaya çarpan topla ceza sahası içinde buluşan Caktas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

56. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

82. dakikada savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Motre'nin sert şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Camara dk. 66), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Caktas (Kvet dk. 74), Charisis, Emrah Başsan (Bartuğ Elmas dk. 46), Turgunboev, Koita (Menig dk. 15, N'jie dk. 74), Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Erdem Güleç, Muhammed Sinan Kaya, Yusuf Çağlar Kefrik

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Kayserispor: Onurcan Piri (Mehmet Şamil Öztürk dk. 90+2), Jeanvier, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 84), Morte, Mehmet Eray Özbek (Shukurov dk. 72), Mane (Enes Mehil Gökçek dk. 90+2), Bahoken

Yedekler: Kolovetsios, Muhammed Eren Arıkan, Yiğit Emre Çeltik, Batuhan Özgan, Achak,

Teknik Direktör: Hari Vukas

Goller: Koita (dk. 9) Caktas (dk. 53) (Sivasspor), Attamah (dk. 24) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi (Sivasspor), Attamah, Mehmet Eray Özbek, Burak Yılmaz, Arif Kocaman (Kayserispor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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