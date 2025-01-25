Sivasspor, Kayserispor'u 5-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ömer Erdoğan'ın takımı Sivasspor, sahasında Sinan Kaloğlu'nun takımı Kayserispor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Sivasspor, 5-2'lik skorla kazandı.

MANAJ'DAN 2 GOL 2 ASİST

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Rodrigues ve Emrah'ın gollerinde asistler 2 gol birden atan Manaj'dan geldi. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

KAYSERİSPOR'A 2 KIRMIZI KART: TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI

Kayserispor, 23. dakikada Stephane Bahoken'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Kayserispor, Joseph Attamah'ın 86'da kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

SİVASSPOR'UN 8 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

Sivasspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonucun ardından Sivasspor, 23 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.