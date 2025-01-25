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Sivasspor, Kayserispor'u 3-0 Önde Tercih Ediyor

Sivasspor, Kayserispor'u 3-0 Önde Tercih Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor, Kayserispor'u 3-0'lık bir skorla geride bıraktı. İlk yarıdaki goller ise Rey Manaj, Onurcan'ın kendi kalesine attığı gol ve Rodrigues'den geldi. Kayserispor'dan Bahoken ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Manj'ın ceza sahası içine sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada Charisis'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

10. dakikada Rodrigues sol kanattan ilerletip pasını ceza yayındaki Manaj'a aktardı. Manaj'ın hemen pasında penaltı noktasına yakın bir yerde topu alan Moutoussamy'nin vuruşunda direkten dönen top kaleci Onurcan'ın sırtına çarparak ağlara gitti. 2-0

23. dakikada Bahoken'in, takım arkadaşı Cardoso'ya hareket sonrası hakem Burak Pakkan, Bahoken'e direkt kırmızı kart gösterdi.

45+1. dakikada Manaj'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Rodrigues'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Emrah Başsan, Rodrigues, Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Poungouras, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sina Kaya, Efkan Bekiroğlu, Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kayserispor: Onurcan, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal Kayra, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Bahoken

Yedekler: Bilal Beyazıt, Hosseini, Nazon, Mehdi, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Rey Manaj (dk. 5), Onurcan (dk. 10 k.k.), Rodrigues (dk. 45+1) (Sivasspor),

Kırmızı kart: Bahoken (dk. 23) (Kayserispor)

Sarı kart: Rodrigues (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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