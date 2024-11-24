Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un Kasımpaşa'yı ağırladığı müsabaka, devam eden yoğun kar yağışı sonrası zemin temizleme çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle 18 dakika geç başladı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, 15. dakikada kapanmasından dolayı saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. 2 dakikalık çalışmanın ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle gecikmeli başladı.
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLK DÜDÜK 18 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlaması gereken müsabakada, ilk düdük yoğun kar yağışı nedeniyle 13.48'de çaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, saha zeminini kaplayan karın temizlenmesini isterken, bu işlemin tamamlanması ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından maç başladı.
15. DAKİKADA SAHA ÇİZGİLERİ KAPANDI
Mücadelenin 15. dakikasında, saha çizgilerinin kar nedeniyle yeniden kapanması üzerine hakem Pakkan, görevlilerden çizgileri temizlemelerini istedi. Yaklaşık 2 dakika süren temizleme işleminin ardından maç kaldığı yerden devam etti.