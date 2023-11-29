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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

29 Kasım 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:47 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde antrenman yaptı.