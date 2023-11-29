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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde antrenman yaptı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyun ve 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Fenerbahçe Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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