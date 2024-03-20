Sivasspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, Fatih Karagümrükile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS