Haberler

Sivasspor Divan Kurulu üyeleri, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü

Sivasspor Divan Kurulu üyeleri, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması üzerine kulübü devralan Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz ve üyeleri, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüşerek güçlü bir yönetim için destek talep etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan adayı çıkmamasının ardından kulübü devralan Divan Kurulu'nun başkanı Ali Yavuz ve üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre üyeler, 19 Mayıs'taki genel kurul sonrasında divan kurulunda kalan Sivasspor'a yeni yönetim bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü.

Ziyarette Divan Başkanı Ali Yavuz ve üyeler Kemal Çağlayan ile Ali İzgi yer aldı.

Yavuz, Sivasspor'un başarılı günlere tekrar kavuşması amacıyla güçlü bir yönetime ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Otyakmaz'a genel kurul ve sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve destek istedi.

Sivasspor'un eski başkanlarından ve Mecnun Otyakmaz ise imkanlar içerisinde Sivasspor'a destek vermeye hazır olduğunu aktararak, güçlü bir yönetim kurulunun oluşmasını, tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında buluşması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak

Türkiye'de bir ilk! Denizlerin derinliklerine bırakılacak
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum