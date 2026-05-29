Sivasspor Divan Kurulu üyeleri, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan adayı çıkmamasının ardından kulübü devralan Divan Kurulu'nun başkanı Ali Yavuz ve üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre üyeler, 19 Mayıs'taki genel kurul sonrasında divan kurulunda kalan Sivasspor'a yeni yönetim bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile görüştü.

Ziyarette Divan Başkanı Ali Yavuz ve üyeler Kemal Çağlayan ile Ali İzgi yer aldı.

Yavuz, Sivasspor'un başarılı günlere tekrar kavuşması amacıyla güçlü bir yönetime ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Otyakmaz'a genel kurul ve sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve destek istedi.

Sivasspor'un eski başkanlarından ve Mecnun Otyakmaz ise imkanlar içerisinde Sivasspor'a destek vermeye hazır olduğunu aktararak, güçlü bir yönetim kurulunun oluşmasını, tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında buluşması gerektiğini ifade etti.