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Sivasspor'da Bülent Uygun'a İstifa Çağrısı

Sivasspor'da Bülent Uygun'a İstifa Çağrısı
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Sivasspor taraftarları, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçta Teknik Direktör Bülent Uygun'a yönelik istifa sloganları attı. Maçın sonunda yaşanan olaylar, Uygun'un geleceği hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

Sivasspor'da eleştiri oklarının çevrildiği Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçında istifaya davet edildi. Kırmızı-beyazlı tribünler, maçın son bölümünde "Bülent Uygun istifa" sloganları attı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Sivasspor, 15. haftadaki maçta Galatasaray'a 3-2 yenilirken tepkilerin odağında yine Teknik Direktör Bülent Uygun vardı. Sivasspor'un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.

Sivasspor tribünlerinde maçın belli bölümlerinde "Bülent Uygun istifa" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlarının ardından Bülent Uygun, taraftara dönerek kafa salladı ve el-kol hareketleri yaptı. Kısa süreli taraftarlar tartışan Uygun'u yardımcıları sakinleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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