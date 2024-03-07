Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, bugün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise iki grup halinde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS