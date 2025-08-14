Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma hareketleri, pas ve taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve bireysel pozisyon çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

