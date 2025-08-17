Sivasspor, Bodrum FK ile Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Seferi (Bodrum FK) ve Charisis (Sivasspor) tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 0-1

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kimpioka'nın pasında Charisis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Moutoussammy dk. 72), Charisis, Campos (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+4), Kamil Fidan (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 80), Kimpioka, Badji

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik, Erdem Güleç, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk. 77), Brazao (Dimitrov dk. 90), Fredy, Seferi, Ali Habeşoğlu (Gökdeniz Bayraktar dk. 64)

Yedekler: Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Berşan Yavuzay, Adem Metin Türk, Celal Dumanlı, İsmail Tarım, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Seferi (dk. 20) (Bodrum FK), Charisis (dk. 61) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ali Şaşal Vural, Charisis (Özbelsan Sivasspor), Omar Imeri (Bodrum FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
