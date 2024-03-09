Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Alanyaspor maçında 9. mağlubiyetini yaşadı

Güncelleme:

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Kırmızı-beyazlılar, son 6 maçta kaybetmiş oldu.

Sivasspor, Alanyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 29. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0, 5. haftada MKE Ankaragücü'ne 3-1, 9. haftada Kasımpaşa'ya 1-0, 12. hafta Fatih Karagümrük'e 3-0, 14. hafta Fenerbahçe'ye 4-1, 16. hafta Başakşehir'e 3-1, 20. hafta Samsunspor'a 2-0 ve 22. haftada da Antalyaspor'a 2-1 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6 maç sonra kaybetti.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 29 karşılaşmada 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir? DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir? DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title