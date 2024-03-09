Sivasspor, Alanyaspor maçında 9. mağlubiyetini yaşadı

Sivasspor, Alanyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 29. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a 2-0, 5. haftada MKE Ankaragücü'ne 3-1, 9. haftada Kasımpaşa'ya 1-0, 12. hafta Fatih Karagümrük'e 3-0, 14. hafta Fenerbahçe'ye 4-1, 16. hafta Başakşehir'e 3-1, 20. hafta Samsunspor'a 2-0 ve 22. haftada da Antalyaspor'a 2-1 yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle 6 maç sonra kaybetti.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 29 karşılaşmada 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. - SİVAS