Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, bugün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular ise ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak ve Emre Gökay ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli? Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli? Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kaç yaşında ve nereli? Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli? Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli? Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title