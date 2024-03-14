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Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam eden takım, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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