Sivasspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS