Sivasspor Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, Adana'ya gitti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, bu akşam Adana'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS