Sivasspor 3-2 Manisa FK: Kırmızı-beyazlılar Puanını 17'ye Yükseltti

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Ali Şaşal - Feyzi, Mert, Okan, Emirhan, Campos (Dk. 81 Aly Male), Cihat, Charisis (Dk. 36 Özkan), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha), Avramowski (Dk. 46 Kamil), Badji (Dk. 46 Ethemi)

MANİSA FK: Saim - Yusuf, Bartu, Herelle, Yasin (Dk.86 Ada), Kadir (Dk. 73 Fırat), Toure (Dk. 67 Yunus Emre), Cissokho, Burak, Lindseth, Diony (Dk. 46 Osman)

GOLLER: Dk. 45+3 Cihat, Dk. 65 ve Dk. 83 Emirhan ( Sivasspor ) - Dk. 39 Diony, Dk. 82 Yusuf ( Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Ethemi ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Avramowski, Campos, Okan, Mehmet Talha (Özbelsan Sivasspor ) - Yasin, Toure, Herelle ( Manisa FK)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazılar ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Manisa FK ise 11 puanda kaldı.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Kimpioka ceza alanına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Saim gole izin vermedi. Seken topu Avramowski tamamlayamadı.

38'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diony, ceza sahası içinde Campos'un müdahalesinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi: 0-1.

43'üncü dakikada Sivassporlu Feyzi, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla bir kez daha pozisyonu izledi ve penaltı verdi.

45+3'üncü dakikada Cihan, penaltıdan attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

61'inci dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Faul kararı sonrasında hakem Kadir Sağlam'a fiziki müdahalede bulunan Ethemi, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kamil'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Emirhan'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

82'nci dakikada Manisa FK eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yasin ortaladı, ceza alanında iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

83'üncü dakikada santra yapan Sivasspor'da Kamil'in ara pasında ceza alanı dışında topla buluşan Emirhan yerden sert ve düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

90+2'nci dakikada Bartu, konuk ekibe beraberliği getiren golü kaydetse de VAR uyarısıyla incelenen pozisyon sonrasında Bartu'nun topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle ağlara giden top geçerlilik kazanmadı.

Mücadele Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.