Haberler

Sivasspor 3-2 Manisa FK: Kırmızı-beyazlılar Puanını 17'ye Yükseltti

Sivasspor 3-2 Manisa FK: Kırmızı-beyazlılar Puanını 17'ye Yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek puanını 17'ye çıkardı. Maçta Cihat ve Emirhan'ın golleri öne çıktı, Manisa FK ise 11 puanda kaldı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Ali Şaşal - Feyzi, Mert, Okan, Emirhan, Campos (Dk. 81 Aly Male), Cihat, Charisis (Dk. 36 Özkan), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha), Avramowski (Dk. 46 Kamil), Badji (Dk. 46 Ethemi)

MANİSA FK: Saim - Yusuf, Bartu, Herelle, Yasin (Dk.86 Ada), Kadir (Dk. 73 Fırat), Toure (Dk. 67 Yunus Emre), Cissokho, Burak, Lindseth, Diony (Dk. 46 Osman)

GOLLER: Dk. 45+3 Cihat, Dk. 65 ve Dk. 83 Emirhan ( Sivasspor ) - Dk. 39 Diony, Dk. 82 Yusuf ( Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Ethemi ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Avramowski, Campos, Okan, Mehmet Talha (Özbelsan Sivasspor ) - Yasin, Toure, Herelle ( Manisa FK)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazılar ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Manisa FK ise 11 puanda kaldı.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Kimpioka ceza alanına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Saim gole izin vermedi. Seken topu Avramowski tamamlayamadı.

38'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diony, ceza sahası içinde Campos'un müdahalesinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi: 0-1.

43'üncü dakikada Sivassporlu Feyzi, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla bir kez daha pozisyonu izledi ve penaltı verdi.

45+3'üncü dakikada Cihan, penaltıdan attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

61'inci dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Faul kararı sonrasında hakem Kadir Sağlam'a fiziki müdahalede bulunan Ethemi, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kamil'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Emirhan'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

82'nci dakikada Manisa FK eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yasin ortaladı, ceza alanında iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

83'üncü dakikada santra yapan Sivasspor'da Kamil'in ara pasında ceza alanı dışında topla buluşan Emirhan yerden sert ve düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

90+2'nci dakikada Bartu, konuk ekibe beraberliği getiren golü kaydetse de VAR uyarısıyla incelenen pozisyon sonrasında Bartu'nun topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle ağlara giden top geçerlilik kazanmadı.

Mücadele Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.