Sivas'ta Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu Hizmete Açıldı

Stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu hizmete açıldı

SİVAS - Erzincan Çevre Yolu'nu Stadyum yanından üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na, akabinde Buhara Caddesi'ne ulaştıracak Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu projesi hizmete açıldı.

Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu istikamette hayata geçirdiği projelerle ulaşımdaki konforu ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı maksatlıyor. Bu çerçevede Okullar Bölgesi ve Stadyum önünde yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çalışmalara başlayan Başkan Hilmi Bilgin idaresindeki belediye, Gültepe'de bulunan Sivasspor Caddesi üzerinde yeni bir üst geçit projesini hayata geçirdi. Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve İl protokolünün katımıyla hizmete açıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Bilgin, bu yılın söz verdikleri projelerin açılış yılı olacağını belirtti. Bilgin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrin sorunlarını ortak bir iradeyle çözmek için hızla yapım işlerine başladık. Allah'a şükürler olsun 4,5 yılın sonunda inşallah Stadyum Yanı Üst Geçit açılış programıyla birlikte 'bu sene açılış senesi' diyerek şehrimize kazandırdığımız projelerin birer birer açılışlarını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. En önemli projelerimiz ulaşım projeleriydi ve bugün de onlardan bir tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin tek bir girişi vardı. Karayollarının yanındaki yolla birlikte bağlanabiliyordu ve doğal olarak da o bölgede bir büyük bir trafik sıkışıklığı vardı. Göreve geldiğimiz an kendi ekibimiz, Plan Proje Müdürlüğümüz yolun proje çalışmasını yaptılar. İhalesini yaptık ve yine kendi şirketimiz Özbelsan A.Ş'nin üstlendiği bu projeyi 25 milyon TL bedelle ihale ettik. Bu projenin aktüel rakamları yaklaşık 110 milyon TL, bugün kazasız belasız bitirerek hizmete açmış oluyoruz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duası ve kurdelenin kesilmesiyle projenin açılışı gerçekleştirildi. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makam aracına binerek yolda ilk sürüşü gerçekleştirdi.