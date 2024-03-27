Sivas'ta Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları Devam Ediyor

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları" tüm hızıyla devam ediyor.

Okul Sporları Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları" Sivas'ın ev sahipliğinde sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu ve 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan heyecan dolu basketbol grup maçlarına 10 ilden 20 takım ve 240 sporcu katılım sağlıyor. Sivas'ta oynanan maçlarda kenti, Sivas Selçuk Ortaokulu kız ve erkek takımları temsil ediyor. Sivas bölgesi basketbol hakemlerinin görevler yaptığı grup müsabakalarında kızlarda ve erkeklerde başarılı olacak 3'er okul yarı finallere yükselecek.

Heyecan dolu basketbol maçları 29 Mart Cuma günü sona erecek.

Basketbol İl Temsilcisi Akın Günaydın ise maçların büyük heyecan içerisinde geçtiğini söyleyerek takımlara başarılar diledi. - SİVAS