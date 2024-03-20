Sivas'ta "Minikler Karate İl Birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi. 50'ye yakın sporcu il takımına girme adına ter döktü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Minikler Karate İl Birinciliği" müsabakaları düzenlendi. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen karate müsabakaları kata ve kumite kategorilerinde 44 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İl seçme karşılaşmalarında kız ve erkek sporcular mücadele ortaya koyarak, il takımına girme adına ter döktüler. Derece yapan sporcular 19-21 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan "Türkiye Şampiyonasına" katılmaya hak kazandılar.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise "İl birinciliğinde başarılı olan sporcular Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek. Tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Güzel müsabakalar izledik" dedi. - SİVAS