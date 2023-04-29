Sivas'ta korku dolu anlar! Sahaya ambulans girdi, F.Bahçeli Valencia hastaneye kaldırıldı

Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının henüz başında kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. Sahaya ambulans girdi. Boyunluk takılan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz başında ise talihsiz bir olay yaşandı.

ALİ VE VALENCIA YERDEN KALKAMADI

Kaleci Ali Şaşal Vural ve Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu da yerden kalkamadı. Sahaya ambulans girdi.

VALENCIA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Başına darbe alan Enner Valencia'ya boyunluk takıldı. Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı. Ekvadorlu futbolcunun bilincinin açık olduğu bildirildi.