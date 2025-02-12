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Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

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Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, depremde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın anısına düzenlendi. Şampiyonada 49 ilden 470 sporcu mücadele edecek.

Sivas'ta organize edilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyonun açılış seromonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende, başkanlığa seçildikten sonra ilk kez memleketine geldiğini söyledi.

Bu topraklarda yetiştiğini, Sivas'ın kendisinde emeğinin çok olduğunu belirten Akgül, "Yetiştiğim kentimize hamdolsun federasyon başkanı olarak gelmek nasip oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." dedi.

49 ilden 470 sporcu yarışıyor

Başkanlığa seçildikten sonra ikinci büyük organizasyonu memleketinde yaptığını aktaran Akgül, "Burada 49 ilden, 101 kulüpten 470 sporcumuz yarışıyor. İnşallah burada birinci olan sporcularımız direkt ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler." diye konuştu.

Akgül, sporcu katılımının yoğun olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şampiyonayı deprem şehidimiz Ahmet Turan Durman adına düzenliyoruz. Şehidimizin babasını Yıldızeli ilçesinde ziyaret ettim. Depremden sonra Kahramanmaraş'ta güreşçilerimizin olduğu yıkılan binanın önündeydik. Orada enkazın altında kalan ailelerimize yardımcı olmaya çalıştık, acılarını paylaşmaya çalıştık. Allah bir daha bizlere bu acıyı yaşatmasın. İnşallah Sivas'ın büyüklerinden ve bakanlığımızdan deprem şehidimizin isminin bir spor salonuna verilmesinin ricasında bulunacağız."

Akgül, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise ata sporu güreşin her geçen gün daha da güçlenmesini temenni etti.

Sivas'ın güreş anlamında mümbit bir toprak olduğunu söyleyen ve önemli şampiyonlar yetiştirdiğini aktaran Öztürk, genç sporculardan devraldığı bayrağı daha yukarı taşımalarını istedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise şampiyonanın kentte düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akgül, il protokolüne plaket takdim etti.

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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