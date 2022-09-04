Sivas haberleri! TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 Şanlıurfaspor: 3 Spor Haberleri Sivas habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Şanlıurfaspor'a 3-1 yenildi. TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Şanlıurfaspor'a 3-1 yenildi. Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Hakan Erkan xx Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Semih Kahraman xx (Seymen Salih Adalı dk. 81 ?), Emre Adiloğlu xx (Rahmi Can Baş dk. 81 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Halil İbrahim Mızrap xx, Gökhan Berkay Yıldız xx, Alperen Erdinç xx, Tarık Kurt x (Oğuzhan Bozkurt dk. 66 x), Erhan Tatlıdil xx (Arda Belen dk. 56 x), Ayhan Gençtürk xx (Hakan Demirci dk. 56 x) Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, İbrahim Sürgülü xx, Cumali Bişi xx, Kemal Rüzgar xxx (Mehmet Yiğit dk. 87 ?), Bünyamin Balat xx (Erkam Develi dk. 46 x), Abdulsamet Burak xx (Feyyaz Belen dk. 46 x), Dilaver Güçlü xx (Şahin Fıstıkcı dk. 60 x), Semih Karadeniz xx, Mert Çapar xxx, Mustafa Durak xx (Behlül Aydın dk. 46 x), Barış Gök xx Goller: Kemal Rüzgar (dk. 26), Mert Çapar (dk. 67 ve 90+5) (Şanlıurfaspor), Ayhan Gençtürk (dk. 40) (Sivas Belediyespor) Sarı kartlar: Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Semih Kahraman (Sivas Belediyespor), Kemal Rüzgar, Cumali Bişi, Abdulsamet Burak (Şanlıurfaspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Muhsin Yazıcıoğlu Şanlıurfaspor Sivas Spor Haberler

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