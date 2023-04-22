Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak

Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak

Spor Haberleri

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak.

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Djokovic, Madrid Açık'ta mücadele edemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci diliyor ve en kısa sürede kortlarda görmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Djokovic, Masters 1000 turnuvası Madrid Açık'ta 2011, 2016 ve 2019'da olmak üzere 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Djokovic'in yanı sıra İspanyol Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Madrid Açık'tan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Madrid Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title