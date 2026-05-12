Bodrum FK'dan finale dev adım

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum FK'yı kaptanı Ali Aytemur'un golüyle 1-0 yenen Sipay Bodrum Futbol Kulübü final için dev bir adım attı. Cuma günü Çorum'da oynanacak maç öncesi avantajı cebine koyan, ayrıca ilk yarıda Seferi ile penaltı atışından da yararlanamayan yeşil-beyazlılar, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönme yolunda camiasını umutlandırdı.

Dolu tribünler önünde oynanan maçta net fırsatları kaçıran yeşil-beyazlılar, ilk turda da Pendikspor'u elemeyi başardı. Çorum deplasmanına avantajlı çıkacak Bodrum FK'ya final için beraberlik de yeterli olacak. Çorum Futbol Kulübü müsabakayı tek farklı sonuçla kazanırsa karşılaşma uzayacak, sonuç değişmezse finale kalan takım seri penaltı atışları sonrası belirlenecek. Çorum FK'nın 2 ya da daha farklı kazanması halinde Bodrum takımı elenecek.

SEFER YILMAZ: FARKLI KAZANABİLİRDİK

Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Burhan Eşer'in yerine maçlarda sahaya çıkan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Daha farklı kazanabilirdik" dedi. Maçı değerlendiren Yılmaz, "Özellikle maça çok iyi başladık, kaçan penaltımız oldu. Daha sonra iki tane yüzde 100 gol kaçırdık. Ancak futbolcu arkadaşlarımız hiç morallerini bozmadı, oyundan düşmedik. İkinci yarıya da yine aynı şekilde hızlı başladık, golü de bulduk. Daha sonra farkı da artırabilirdik ama bu maçlar çok zor, iki etaplı bir maç" diye konuştu. Önlerinde iki günlük süre olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Çok iyi hazırlanıp ikinci maça yine galibiyet hedefiyle çıkacağız. 24 Mayıs'ta Konya'daki finalde olmak istiyoruz. Camiamıza Süper Lig armağan etmeyi hedefliyoruz. Rakibimizi de tebrik ederiz, onlar da centilmence iyi bir şekilde oynadı."

BAŞKAN TANER ANKARA'NIN İNANCI TAM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sipay Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Biz olayı maç maç değerlendiriyoruz, takımın enerjisi çok yüksek. Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim; önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Sağ olsun futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu ortaya koyuyorlar. Seyircimiz muhteşemdi, Bodrum'a yakışır şekilde bizi çok iyi desteklediler. Çok şükür ilk maçı kazandık. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. Yolumuz açık olsun. Bizim için hayırlı olacaksa Süper Lig'e çıkalım" dedi.

ALİ AYTEMUR PLAY-OFF'LARA ALIŞIK

Bodrum FK'ya Çorum FK karşısında galibiyeti getiren kaptan Ali Aytemur, yeşil-beyazlılarla 3'üncü kez play-off heyecanı yaşıyor. Son 4 senedir yeşil-beyazlı formayı giyen 30 yaşındaki stoper, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında da 1'inci ligde play-off gördü. Bodrum FK, 2022-2023'te finalde Pendikspor'a kaybederken, ertesi sezon Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti. Ali Aytemur, 2024-2025 sezonunda da Süper Lig'de yeşil-beyazlı formayı istikrarlı bir şekilde giydi. Bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden biri olan kaptan, Süper Lig'e bir kez daha çok yaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı