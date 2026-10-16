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Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Kız Dart Takımı, üst üste dördüncü kez il şampiyonu oldu

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Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Kız Dart Takımı, üst üste dördüncü kez il şampiyonu oldu
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Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Sinop il şampiyonasında üst üste dördüncü kez birinci oldu. Takım, Trabzon'da düzenlenecek bölge finallerinde Sinop'u temsil etme hakkı kazandı.

Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Sinop il şampiyonasında üst üste dördüncü kez birinci olarak Trabzon'da düzenlenecek bölge finallerinde Sinop'u temsil etme hakkı kazandı.

Sinop'ta düzenlenen dart branşı yıldız kızlar il şampiyonasında birinci olan Türkeli Ayaz Ortaokulu, üst üste dördüncü kez il şampiyonluğunu elde etti. Başarılı takım, Trabzon'da düzenlenecek bölge finallerinde Sinop'u temsil etme hakkı kazandı.

Sinop'ta dart branşı yıldız kızlar kategorisinde düzenlenen il şampiyonasında Ayaz Ortaokulu önemli bir başarıya imza attı. Beden Eğitimi Öğretmeni Berkant Günaydın'ın öğrencileri, gösterdikleri performansla il şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Dartta istikrarlı başarı

Ayaz Ortaokulu, elde ettiği bu sonuçla dart branşında üst üste dördüncü kez il birinciliğini kazanarak başarısını sürdürdü. Okulun yıldız kız takımı, bu derecesiyle Trabzon'da gerçekleştirilecek bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Sinop'u temsil edecekler

Beden Eğitimi Öğretmeni Berkant Günaydın'ın çalıştırdığı takımda Meryem Ünlü, Elif Öztürk ve Nidanur Öztürk yer aldı. Başarılı sporcular, bölge finallerinde Sinop'u temsil ederek yeni bir başarı elde etmek için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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