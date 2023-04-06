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Haddini çok aştı! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Spor Haberleri

Milli futbolcu Orkun Kökçü, depremzedeler için hazırlanan kaptanlık bandını takmayı reddettiği için elini sıkmadığı Dusan Tadic'le kupa maçında karşı karşıya geldi. Tadic, skandal hareketlere imza atıp sahayı karıştırdı. Yere düşürdüğü milli futbolcunun ayağana basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareketi çekti.

Depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubendi takmayan Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilimle gündem olmuştu. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve dünya basını uzun süre bu olayı konuşmuştu.

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Ligde oynanan maçta yaşananların ardından Hollanda Kupası yarı final karşılaşmasında iki takım kozlarını paylaştı. Dusan Tadic'in Orkun Kökçü'ye yaptığı hareketler maçın durmasına neden oldu.

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Maçın 60. dakikasında ikili taç çizgisine yakın bir noktada top kapma mücadelesine girdi. Tadic, Orkun'u düşürüp yerdeyken ayağına bastı. Orkun yerden kalkarken de sert hareketler yapıp doğrulmasına müsaade etmedi. Daha sonra ikili kafa kafaya geldi. Tadic, futbolcuların araya girdiği sırada çirkin hareketlere imza attı. Elini diline götüren futbolcu, ardından Orkun'a yeri gösterdi. Çılgına dönen Orkun'u iki takımın futbolcuları sakinleştirdi.

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Dusan Tadic'in Orkun'a yaptığı hareketlerden sonra sosyal medyada çok sert paylaşımlar görüldü. Sırp futbolcu için birbirinden ağır yorumlar yazıldı.

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

O yorumlardan bazıları:

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

Sınırları zorluyor! Depremzedeler için yapılan bandı takmayan Tadic'ten Orkun'a çirkin hareket

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Orkun Kökçü Feyenoord Deprem Spor Haberler

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