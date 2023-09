- Sındırgı'da başpehlivan Hasan Cengiz oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23.'sü gerçekleştirilen Yağcıbedir Yağlı Güreşleri'nde kıran kırana geçen mücadeleler sonunda başpehlivanlık kürsüsüne Hasan Cengiz çıktı.

Yağcıbedir halı kültürünü ve ata sporlarını yaşatmak adına gerçekleştirilen organizasyonda güreşler, başından sonuna kadar genç, yaşlı, kadın her kesimden binlerce insana heyecan dolu dakikalar yaşattı. Özellikle kadın seyircinin çokluğu dikkat çekerken, çocukları güreşen aileler de tribünlerden destek oldu.

Kırkpınar'ın altın kemerli pehlivanlarının da kol bağladığı Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi Kocakonak Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere 25'i başpehlivan olmak üzere ülke genelinden 400 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda finalde Menderes Saltuk'u yenen Hasan Cengiz, başpehlivan oldu.

Başpehlivanlık kürsüsüne çıkan Hasan Cengiz'in ödülü de 3 bin yıllık kültür mirası Yağcıbedir işlemeli pehlivan kemeri ve Yağcıbedir Halısı oldu. Güreşleri izlemeye gelen Kadriye Çakırca da başpehlivan Hasan Cengiz'e 20 bin TL özel ödül takdim etti.

Eski güreş gelenekleri de yaşatılıyor

Şerif Ünal, Mehmet Ali Yağcı gibi Kırkpınar'a nam salmış pehlivanlara sahip Sındırgı ilçesinde güreş geleneği çok eski yıllara dayanıyor. Düğünler de bile güreşlerin yapıldığı ilçede unutulmaya yüz tutmuş gelenekler Yağcıbedir yağlı güreşleri ile yeniden hayat buluyor. Eski güreşlerin ödülü 1 kese leblebi ve 2 metre basma geleneği bu yılda devam etti. Dereceye girenlere madalyaların yanı sıra eski bir güreş geleneği olan bir kese leblebi ve 2 metre basma hediye edildi.

Ağalık ihalesinde ise geçen yılın ağası olan iş insanı Alaattin Şenel, 1 milyon lira destekle 2024 yılı güreşlerinin de ağası oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, katkılarından dolayı Yağcıbedir Güreş Ağası Şenel'e teşekkür ederek, çitlembikten yapılan özel tesbih ve 3 bin yıllık kültür mirası el dokuma Yağcıbedir Halısı hediye etti.

Ata sporu güreşlerin genç nesillere aktarılmasını geliştirilmesini sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ve başarıya ulaştıklarını belirten Başkan Yavaş, "Pehlivanlar diyarı Sındırgı'da güreşleri sevdirmek, gençlerimizi bu sporla buluşturarak geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Güreşçilerimiz Kırkpınar'da 36 sene sonra kürsü yaptı. Bu başarıyı her daim yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Sındırgı doğal şehir ve bu doğal şehir geleneklerine bağlı bir şekilde büyümeyi kendine şiar edinmiş bir şehir. Burada adlı sporların ötesinde güreş geleneksel sporlara çok ciddi önem veriyoruz ve bugün de 23. kez düzenlediğimiz geleneksel Türk sporlarından yağlı güreşin Sındırgıdaki ayağı yapıldı. Hem Balıkesir'in hemen hemen çoğu ilçesinde yapılan, Türkiye'de son yıllarda ivme kazanan bu geleneksel spora destek vererek gençlerimizi her daim cenge hazır hale getirebilecek güçlü, kuvvetli, zeki insanlar yapabilmek en önemli yanımız. Doğal şehir Sındırgıda bugün çok kıymetli valimiz, milletvekillerimiz hep beraber ve 400'ün üzerinde pehlivanla beraber muhteşem güreşler oldu. Katılımlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum ve İnşallah Allah derman versin ki yeni sene daha farklı güzel organizasyonlarda hep beraber olalım" dedi.

Yoğun ilgi gören güreşleri Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlarından İbrahim Sönmez, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çevre il ve ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda sporsever izledi.