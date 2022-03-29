Sinan Gümüş: Fenerbahçe'de kadro dışı kalınca tüm teklifleri reddettim

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Gümüş, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra gelen bütün teklifleri reddettiğini söylerken, takımın başındaki Nuri Şahin'in ise futbol camiasında iz bırakacağını kaydetti.

Süper Lig'de son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanlara sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy'un yanı sıra, milli takım kamplarında bulunan Doğukan Sinik, Fredy, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar katılmadı.

Gümüş, golf oynamayı da çok sevdiğini dile getirdi.