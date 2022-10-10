Canlı yayında Sinan Engin'in bir anda yaptığı hareketle Ertem Şener korkudan bembeyaz kesildi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçın değerlendirildiği programda ünlü yorumcu Sinan Engin, sinirden çılgına dönerek bardak kırdı. Karagümrük'te forma giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'in sarı-lacivertlilerin attığı golden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar'a tepki gösteren Engin, masanın üzerindeki bardağı eline alıp fırlattı. Programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Beyaz Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Caner Erkin için dedikleri Sinan Engin'i çileden çıkardı.

SİNAN ENGİN BARDAĞI FIRLATTI

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin golünden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar, Sinan Engin'i küplere bindirdi. Pozisyonun tekrarı sırasında Engin "Bu mu sevinme!" diyerek masanın üzerindeki bardağı fırlattı.

ERTEM ŞENER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sinan Engin'in bu hareketiyle programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.