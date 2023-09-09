Silopi Kaymakamı Cihat Koç Sporcularla Bir Araya Geldi

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan Silopi Gücü Gençlik Spor Kulübünü ziyaret eden Kaymakam Cihat Koç sporcularla sohbet etti ve antrenmana katıldı. Kaymakam Koç, kulübün hedefinin Bölgesel Amatör Lige çıkmak olduğunu belirtti.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Cihat Koç sporcularla biraya geldi.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan Silopi Gücü Gençlik Spor Kulübünü ziyaret eden Kaymakam Cihat Koç sporcularla sohbet etti. Silopi Gücü Gençlik Spor Kulübü tarafından yetiştirilen genç sporcular Silopi şehir stadyumunda sıkı bir antrenmandan geçiriliyor. Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sahada eğitim gören sporcuları ziyaret ederek penaltı vuruşu gerçekleştirdi. Kaymakam Koç, "Silopi Gücü Spor Kulübümüzün her yaş kategorisinde aktif hale getirdiğimiz futbol şubesinin antrenmanını ziyaret ettim. Şimdiden 200'ün üzerinde olan sporcu sayımızla, halkımızın da desteğiyle bu yıl A takım düzeyinde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaymakam Koç daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞIRNAK