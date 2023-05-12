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Silifke ekibi, 3. Lig'e yükseldi

Silifke ekibi, 3. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Deprem felaketi nedeniyle oynatılmayan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup play-off maçlarında rakiplerini yenen Silifke Belediyespor, penaltılarla 3. Lig'e yükseldi.

Deprem felaketi nedeniyle oynatılmayan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup play-off maçlarında rakiplerini yenen Silifke Belediyespor, penaltılarla 3. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig'e yükselmek için Mersin ekibi Silifke Belediyespor ile Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Belediyespor, Kırşehir Ahi Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki ekibin karşılıklı ataklarıyla başlayan karşılaşmada futbolcular buldukları fırsatları gole çeviremedi. Müsabaka başladığı gibi sona ererken, Viranşehir Belediyesipor'da Gökhan Karataş 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 15'er dakikalık uzatma devrelerine giden karşılaşmada yine gol sesi çıkmayınca, karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarını 12-11 kazanan Silifke Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmayı Silifkeliler, ilçede kurulan dev ekranlardan takip etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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