Sıla Kara, Türkiye'nin En Fazla Milli Forma Giyen Kayakçısı Oldu

MİLLİ sporcu Sıla Kara (25), 181 kez milli formayı giyerek Türkiye kayak tarihinin en fazla milli olan sporcusu ünvanını kazandı. 'Dağların kahraman kızı' olarak anılan ve 2020 yılında Slovenya'daki yarış sırasında telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğun da hayatını kurtaran Kara, "181 kez milli formayla Türkiye'yi temsil ettim ama en özel madalyalardan biri, Slovenya'da kazandığım cesaret madalyasıydı" dedi.

Erzurum'un Çat ilçesinde 2000 yılında dünyaya gelen Sıla Kara, kayak sporuna 7 yaşında Erzurum Kayak Kulübü'nde başladı. Halen Alp Disiplini Milli Takımı'nda aktif sporcu olarak yer alan Kara, 2026 Kış Olimpiyatları kadrosunda da bulunuyor. Spor kariyerinin yanı sıra akademik başarılarıyla da dikkat çeken milli sporcu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayan Kara, 'bilim uzmanı' ünvanı aldı. Kariyeri boyunca katıldığı 181 uluslararası yarışmanın 49'unda kürsüye çıkan Kara, 13 kez altın madalya alarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

SLOVENYA'DAN MİLLİ SPORCUYA ÖDÜL

Türk kayağında bir ilke imza atan Sıla Kara'nın ismi yalnızca sportif başarılarıyla değil, gösterdiği insanlık örneğiyle de öne çıkıyor. Slovenya'da düzenlenen uluslararası bir yarış sırasında, telesiyejden düşmek üzere olan bir çocuğu fark eden Kara, saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle hayat kurtardı. Bu davranışı nedeniyle Slovenya tarafından 'Özveri ve Cesaret Madalyası' ile ödüllendirilen Kara, bu madalyayı "Şahsi değil, Türkiye Cumhuriyeti adına alınmış bir devlet nişanı" olarak kabul etti. Olay, Avrupa kamuoyunda yankı uyandırdı ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

'İNSANLIK ADINA DA BİR MESAJ VERDİK'

Kahraman madalyalı tek sporcu olma özelliğini de elinde tutan Sıla Kara "181 kez milli formayla Türkiye'yi temsil ettim ama en özel madalyalardan biri, Slovenya'da kazandığım cesaret madalyasıydı. Yarış sırasında telesiyejden düşmekte olan bir çocuğun elinden tuttum ve onu saniyeler içinde kurtardım. 10-15 dakikalık kritik bir süreçti. Yarışın ortasında böyle bir müdahaleyi yapmak büyük dikkat çekti. Sadece spor değil, insanlık adına da bir mesaj verdik" diye konuştu.

'BU, İNANCIMIZIN DA BİR GEREĞİ'

Bu davranışın ardından Fair-Play ödülleri ve yılın kayak sporcusu gibi birçok uluslararası ödüle de layık görülen Kara, "Aldığım mesajlardan biri şuydu; 'İslamiyet'e bakış açımızı değiştirdin.' Müslüman bir Türk kadınının, başka dine mensup bir çocuğun hayatını kendi yaşamını riske atarak kurtarması, Avrupa'da büyük takdir topladı. Bu sadece bireysel değil, toplumsal bir mesajdı. Çünkü biz böyle yetiştirildik; bu, inancımızın da bir gereği" dedi. Sıla Kara, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimle Türk sporunun daha ileri taşınması için her zaman göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.