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Siirtli Wushu Kung-Fu Sporcuları Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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Siirtli Wushu Kung-Fu sporcuları, Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarıların ardından Balkan Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siirt'te yapılan antrenmanlarda sporcular, hedeflerine ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Siirt'te Wushu Kung-Fu sporcuları, yapılacak olan Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.

Yalova'da 16-28 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Şampiyonası'ndan 9 madalya ile dönmeyi başaran Siirtli sporcular, Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Wushu Federasyonu Siirt İl Temsilci Edip Dalkılıç, 16-28 Şubat tarihinde Yalova'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 1 Türkiye şampiyonu, 3 Türkiye ikinciliği, 5 tane de Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini söyledi. Türkiye şampiyonasına çok emek vererek geldiklerini belirten Dalkılıç, "Sporcularım da çok güzel bir emek verdi ve emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Şimdiki hedefimiz Balkan Şampiyonası, Balkan Şampiyonası'ndan sonraki hedefimiz de Avrupa şampiyonası olacak" dedi.

Türkiye şampiyonasında minkler yaş kategorisinde ikinci olan 12 yaşındaki Umut Dalkılıç, kung-fu yaptığını ve en sevdiği spor dalı olduğunu belirterek, "Türkiye şampiyonasına gittim, ikinci oldum. Uluslararası müsabakalara hazırlanıyorum" diye konuştu.

Sporu çok sevdiğini ve özellikle bir kız olarak içinden gelerek yaptığını dile getiren 15 yaşındaki Eylem Akman ise, "Türkiye'de birinci oldum. Türkiye'den sonra Balkan şampiyonası var. Balkandan sonra Avrupa şampiyonası var. Onun için hazırlanıyorum. Bu tür sporlar toplum içerisinde çok fazla ön yargıyla karşılanıyor. Kız olarak bu sporu kendi çabalarımla ve kendi içimden gelerek yapıyorum. Bu sporu seviyorum. Yaptığımdan da çok memnunum" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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