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Sigortam.Net, Finalspor'u yenerek seride öne geçti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 79-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sigortam.Net, deplasmanda Finalspor'u 79-71 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 önde tamamlayan Sigortam.Net, devre sonunda soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 55-53 önde bitiren Sigortam.Net, karşılaşmadan 79-71 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de yine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Naim Süleymanoğlu Sigorta Türkiye Spor Basketbol Spor Güncel Haberler

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