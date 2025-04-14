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Sezonu kapatmıştı! Çapraz bağları kopan Oosterwolde'den haber var

Sezonu kapatmıştı! Çapraz bağları kopan Oosterwolde'den haber var
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Fenerbahçe'de 9. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi. Ülkesi Hollanda'da ameliyat olan ve bireysel çalışmalara başlayan 23 yaşındaki sol bek, artık çalışmalarına burada devam edecek.

Fenerbahçe'de sezon başında çapraz bağları kopan ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sakatlığının ardından sahalara dönmek için yurt dışında bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi. Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek Hollandalı futbolcunun durumunun iyi seviyeye geldiği belirtildi.

ÜLKESİNDE AMELİYAT OLMUŞTU

Bilindiği üzere Jayden Oosterwolde, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ülkesi Hollanda'da ön çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda şimdiye kadar tüm kulvarlarda 62 maça çıktı. Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki sol bek bu sezon ise 14 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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