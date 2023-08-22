Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor okullarında futbol eğitimi alan geleceğin yıldız adaylarıyla bir araya geldi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde spor okullarında futbol eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Akay, spor okullarının çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olduğunu belirtti ve Adana'dan yetenekli futbolcuların yetişmesi için desteklerinin süreceğini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor okullarında futbol eğitimi alan geleceğin yıldız adaylarıyla Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

" Spor Okulları bizim için çok önemli " diyen Akay, " Spor, çocuklarımızın kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemek adına en önemli unsur. Bunun içinde çocuklarımızın küçük yaşta eğitim almalarını sağlıyoruz. 11 tesis, 17 branşta ücretsiz olarak gerçekleşen kurslarımız her geçen gün daha da yaygınlaşmakta. Futbol okullarımız da bunlardan bir tanesi ve büyük bir ilgi görmekte. Geçmişte Türk futboluna yetenekli futbolcular kazandıran Adana'mızdan bundan sonra da başarılı futbolcuların yetişmesi adına desteğimizi esirgemeyeceğiz. Çocuklarımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum " dedi.

Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleşen törene Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Berktaş ile çok sayıda sporcu ailesi de yer aldı. - ADANA