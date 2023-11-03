Şeyh Edebali Üniversitesi Şampiyonları Kupalarını Rektör'e Takdim Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi masa tenisi takımı, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kurumlar arası spor organizasyonunda 3. olarak başarı elde etti. Takımın oyuncuları, kupalarını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e takdim etti. Rektör Beydemir, sporcuları tebrik ederek üniversiteyi gururlandırdıklarını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi şampiyonları, kupaları Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e takdim etti.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen kurumlar arası spor organizasyonlarında Şeyh Edebali Üniversitesi masa tenisi takımı 3'üncü oldu. Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sabır Ertekin'in antrenörü olduğu takımın oyuncuları; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Benli ile Doç. Dr. Yasin Acar ve Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Erkan Hüseyin Akpınar kupalarını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e takdim etti. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, sporcuların Şeyh Edebali Üniversitesini gururlandırdıklarını ifade ederek, sporcuları mücadele azmi ve elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. - BİLECİK