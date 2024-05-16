Sevilla'da Jesus Navas'ın takımdan ayrılacağı açıklandı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla, Jesus Navas'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

38 yaşındaki İspanyol sağ bek, iki farklı dönemde 17 yıl formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 689 maça çıktı ve 39 gol attı.

Navas, İspanyol ekibiyle 4 UEFA Avrupa Ligi, 2 Kral Kupası, birer kez de UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.