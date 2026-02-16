Sessiz sedasız Samsun'a gelen Thomas Reis şampiyonlar gibi uğurlandı

2024-2025 sezonu başında Samsunspor'u ligde tutma hedefiyle sessiz sedasız göreve başlayan Alman teknik adam Thomas Reis, transfer yasağı bulunan bir dönemde kırmızı-beyazlı ekibi büyük bir başarıya taşıdı.

SAMSUNSPOR SEZONU ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI

Samsunspor, sezonu Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerin önünde 3. sırada tamamladı. Karadeniz temsilcisi bu başarıyla UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etti. Ancak ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Reis ile yollar ayrıldı.

Alman teknik adam Samsun'dan ayrılırken taraftarlar kendisini yalnız bırakmadı. Açtıkları pankartlarla sevgilerini gösteren taraftarlar; kendisine tespih, anahtarlık ve atkı hediye etti. "Samsunspor senin evin" mesajı veren taraftarlar, Reis'in her zaman şehre gelebileceğini ve gönüllerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

'KÜMEDE KALMAK İÇİN GELDİM, TARİH YAZDIK'

Samsunspor'da elde ettikleri başarının tarihi nitelikte olduğunu ifade eden Thomas Reis ise "Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz sonuçlar olumlu değildi. Böyle bir destek beklemiyordum. Bu normal bir destek değil. Bu güzel kulüpte hocalık yaptığım için çok mutluyum. Benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız. Benim dönemim bitti. Eminim ki takımı gelecekte de destekleyeceksiniz, bu bizim için çok önemli. Samsunspor'a kulübü ligde tutmak için gelmiştim. 20 ayı birlikte geçirdik. Temel oluşturma anlamında takıma katkım olduğundan dolayı gururlu ve mutluyum. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

'GİTME SANA MUHTACIM' ŞARKISI SÖYLENDİ

Reis, duygusal vedalaşmanın ardından taraftara 3'lü çektirip İstanbul'a gidecek uçağına yöneldi. Reis uçağa giderken bazı taraftarların "Gitme sana muhtacım" diye şarkı söylemesi ise dikkat çekti. Öte yandan Reis'i uğurlamaya Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri de geldi.