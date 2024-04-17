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Servet Yardımcı Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip oldu

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Günlerdir büyük tartışmalara neden olan ve seçimlerin öne çekilmesi için taleplerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 18 Temmuz'da yapacağı başkanlık seçimlerinde ilk aday belli oldu.

İLK ADAY SETVET YARDIMCI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Servet Yardımcı yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacak. Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Servet Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği söylendi.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

Servet Yardımcı Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip oldu

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Servet Yardımcı Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Furkan Teke:

Fenerli başkan gidiyor yerine başka bi fenerli geliyor, geçmiş olsun Türk futbolu

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Oguz Dogan:

Lan nasıl bir kafa yaşıyorsunuz :))) Tff başkanı, ikinci başkanı, pfdk başkanı cincon kongre üyesi. Nasıl Fenerbahçeli oluyorlar.. Büyük fenerbahçenin böyle karaktersiz taraftarı olmaz.

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Awesome:

Fenerli başkan dediğin Galatasaray Kongre üyesi olan Büyükekşi mi ?

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