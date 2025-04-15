Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonun ilan edileceği maçı söyledi
Sergen Yalçın, Galatasaray İle Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak bir tahmin yaptı. İki takımın da sıradaki 3 karşılaşmayı kayıpsız atlatacağını belirten Yalçın, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u yenmesi halinde şampiyon olacağını söyledi.
Kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında düğümü çözecek maça dair tahminde bulundu.
"SIRADAKİ 3 MAÇLARINI KAYBETMEZLER"
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
"Sıradaki 3 maçta Galatasaray'ın hata yapacağını hiç düşünmüyorum. Kağıt üzerinde öyle duruyor. Fenerbahçe bu 3 maçı geçer son 4 haftaya böyle girerlerse Galatasaray, Trabzonspor'a gidiyor ama Fenerbahçe de Başakşehir'e gidiyor.
"GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON"
- Galatasaray, Trabzonspor maçını kayıpsız atlatırsa son 3 hafta kala şampiyon denebilir mi?
Tabii canım. Daha ondan sonra konuşacak bir şey yok artık. Bu 3 haftayı Galatasaray'ın hiç yara almadan geçeceğini düşünüyorum."
ZİRVEDE SON DURUM VE KALAN MAÇLAR
31 Haftası geride kalan trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için yarışıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 29 maçta topladığı 71 puanla zirvede yer alırken sarı-lacivertler, aynı bölümde 69 puan elde ederek ezeli rakibinin hemen ensesinde bulunuyor.
Galatasaray'ın kalan maçları;
- Bodrum FK
- Eyüpspor (D)
- Sivasspor
- Trabzonspor (D)
- Kayserispor
- Göztepe (D)
- Başakşehir
Fenerbahçe'nin kalan maçları;
- Kayserispor
- Gaziantep FK (D)
- Beşiktaş
- Başakşehir (D)
- Eyüpspor
- Hatayspor (D)
- Konyaspor