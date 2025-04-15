Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonun ilan edileceği maçı söyledi

Kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında düğümü çözecek maça dair tahminde bulundu.

"SIRADAKİ 3 MAÇLARINI KAYBETMEZLER"

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Sıradaki 3 maçta Galatasaray'ın hata yapacağını hiç düşünmüyorum. Kağıt üzerinde öyle duruyor. Fenerbahçe bu 3 maçı geçer son 4 haftaya böyle girerlerse Galatasaray, Trabzonspor'a gidiyor ama Fenerbahçe de Başakşehir'e gidiyor.

"GALATASARAY TRABZONSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON"

Galatasaray, Trabzonspor maçını kayıpsız atlatırsa son 3 hafta kala şampiyon denebilir mi?

Tabii canım. Daha ondan sonra konuşacak bir şey yok artık. Bu 3 haftayı Galatasaray'ın hiç yara almadan geçeceğini düşünüyorum."

ZİRVEDE SON DURUM VE KALAN MAÇLAR

31 Haftası geride kalan trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için yarışıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 29 maçta topladığı 71 puanla zirvede yer alırken sarı-lacivertler, aynı bölümde 69 puan elde ederek ezeli rakibinin hemen ensesinde bulunuyor.

Galatasaray'ın kalan maçları;

Bodrum FK

Eyüpspor (D)

Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

Başakşehir

Fenerbahçe'nin kalan maçları;