Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor : Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe

CANLI ANLATIM:

36' Beşiktaş son dakikalarda Rizespor yarı alanına oyunu yıktı.

34' Orkun Kökçü uzaklardan kaleyi düşündü. Top kaleci Erdem'den döndü.

32' Gabriel Paulista çok uzaktan kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

30' SON ANDA ORKUN! Köşe vuruşunda Çaykur Rizespor'lu futbolcular vuruşu kalabalığın arasından yapmayı başardı. Savunmadaki Orkun'dan çizgide müdahale geldi ve gol engellendi.

29' Çaykur Rizespor sol taraftan korner kullanacak.

26' Beşiktaş topu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

23' Orkun, ceza sahasına koşu yapan Cerny'i gördü. Attığı pas doğrudan kaleciye gitti.

21' ÇOK NET KAÇTI! Beşiktaş Abraham ile gole çok yaklaştı. Abraham kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erdem'i geçemedi.

19' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yerde kaldı. Beşiktaş için duran top şansı.

17' Çaykur Rizespor'da Olawoyin savunma arkasını denedi ancak top direkt olarak auta gitti.

13' İlk 13 dakika itibarıyla iki ekibin de net bir GOL pozisyonu bulunmuyor.

11' Qazim Laci, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

10' Rizespor, sahasında topu dolaştırıyor.

9' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördü.

6' Beşiktaş, Rashica ile topu getirdi. Sağ kanattan gelen ortada Cerny topa vurdu, top üst ağlarda kaldı.

5' Beşiktaş, sağ taraftan bir köşe vuruşu kullandıç Djalo gelişine vurdu, top taca gitti.

3' Mücadele karşılıklı top kayıplarıyla başladı. İki takım da çok istekli.

1' Mücadelenin ilk saniyelerinde Beşiktaş, Abraham ile gole yaklaştı ancak sonuç çıkmadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.